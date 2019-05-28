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YG娛樂老闆認赴宴 否認性招待亞洲富豪

2019-05-28 列印
■繼勝利後，前老闆YG娛樂社長梁鉉錫亦被爆曾性招待亞洲富豪。
■YG事務所股價受事件影響，昨午股價下跌了13.26%。
■韓國MBC電視台播出有關梁鉉錫的節目預告。
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　　韓團BIGBANG前成員勝利被指涉向海外投資者安排性招待後，其前老闆YG娛樂社長梁鉉錫（另譯楊賢碩）被爆涉性招待亞洲富豪。

　　韓國MBC電視台節目《Straight》昨公開「追擊YG梁鉉錫俱樂部性招待疑惑」預告片，指梁涉於2014年7月在旗下夜店NB為兩名訪韓的亞洲富豪，安排多達25名女子陪酒，有目擊者指當日有8名男士出席，有份參與陪酒的女子受訪時，透露在宴會上被灌飲混有毒品的烈酒後失去意識，醒來後發現曾遭性侵。

　　該預告片又指勝利的夜店Burning Sun發生暴力事件前一個月，亦曾發生泰國富豪在VIP房性侵女子事件。YG娛樂方面隨即作出回應，指梁鉉錫當時有獲邀參與該宴會，但沒有安排任何形式的性招待。圖：網上圖片

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