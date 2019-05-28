拍劇受傷忘記有否休克 胡鴻鈞出院：少少失憶

胡鴻鈞早前拍攝新劇《降魔的2.0》時受傷送院治理，昨午三時許在經理人陪同下出院，見他步伐遲緩頸部僵硬。胡鴻鈞表示：「康復進度好好，醫生要我休息，完全康復要幾個月，要睇個人狀況，佢話我算後生，OK的！」問到事發時撞傷哪些部位？胡鴻鈞多次表示不知道，有指他受傷後休克？他說：「唔記得，要問番同事。」胡鴻鈞強調沒有撞穿頭流血，可能震傷頭顱內部，現在人比較攰，會眼瞓及有點暈，問到可有失憶？他表示：「少少啦。」



胡鴻鈞指《降魔的2.0》拍攝已進入尾聲，問還有沒有吊威吔鏡頭？他說：「仲有少少，未知公司點安排，（下月與吳若希到美國出騷有影響？）希望可以盡快康復。」



