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陳偉霆拍廣告講英文 香港腔惹網民瘋傳洗版

2019-05-28 列印
■陳偉霆在廣告中講英文表情豐富。
■陳偉霆和張碧晨合唱的《阿拉丁》中文版主題曲亦是不少網民的焦點。
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　　陳偉霆（William）為電影《阿拉丁》主唱的中文版主題曲推出後，被部份網民封為「斷氣式」演繹方式，議論紛紛！

　　但一波未平一波又起，William最近獲一國際品牌邀請拍攝廣告，廣告商請來多位紅星參與演出，William就是唯一的男藝人，他在廣告中的獨白全為英語，由於有不少港式口音，惹來大批網民瘋傳兼洗版討論，品評發音水準，甚至「求字幕」、「求翻譯」，就連英語KOL蕭叔叔也來抽水，炮製一條配音版本上載到社交網站，更留言說，「徇眾要求，蕭叔叔配音版，Please tell this uncle to get a life.」好多網民大讚，其中有抵死留言稱「耳朵懷孕，聽原版即刻流產」。

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