﻿晒大肚寫真 52歲老婆高齡懷孕壓力爆煲 黃澤鋒疑患產前抑鬱症

51歲黃澤鋒跟52歲太太陳麗麗結婚9年，去年底宣佈陀B成功，不過由於麗麗屬超高齡孕婦，加上本身是乙肝帶菌者，陀B初期出現不少問題，身為準爸爸的澤鋒既要照顧老婆心理及生理，還要努力搵奶粉錢，壓力同樣唔輕。上周他趁着麗麗已有7個月，個肚效果凸出，決定應朋友邀請為「一家三口」留個紀念，陪老婆影大肚寫真。兩人談起這7個月陀B經歷，心情如坐過山車，由於二人難得能為父母份外不安，老婆更踢爆澤鋒疑患上產前抑鬱症，因為他在老婆衣食行各方面都變成緊張大師，「依家佢咩都好緊張呀！我反而要疏導番佢情緒，成日提佢唔使咁緊張。」澤鋒亦承認：「我有好多嘢諗！」



澤鋒和麗麗為同BB留個紀念決定拍攝這輯大肚寫真，澤鋒說：「呢個攝影師好朋友Ben話幫我哋影，希望留畀小朋友睇下，未出世之前喺媽咪個肚個樣。」他們揀7個月肚影，就是想效果真實點，麗麗說：「其實下個月肚應該最大，但我怕到時又太輪盡。」澤鋒說：「o依家麗麗行路都開始好似企鵝咁八字腳，執唔到地下啲嘢要我執。」



妊娠濕疹隨時復發



雖然冇度過個肚幾多大，但BB屬中碼size，相當健康。澤鋒說：「佢有2.8磅即係1.2公斤重，麗麗仲高咗，搞到我愈嚟愈矮咁，我睇書講有啲媽咪會腳大，有啲就會高。」麗麗補充：「我以前得166cm，o依家就有168cm，高咗兩cm。」麗麗現在水腫嚴重，「如果我嗰日勞動多啲會容易啲水腫，都擔心驚今日影出嚟唔靚。」澤鋒說：「佢夜晚會特別腫，要成日抬起對腳，其實我今日影相都唔敢，太攰啦！我o依家一星期開足七日，因為要搵奶粉錢，搵得幾多得幾多啦！」



講到麗麗健康情況，她開心表示情況穩定，「我健康好咗好多，借呢度多謝吓關心同支持我哋嘅朋友，佢哋畀咗好多秘方我解決妊娠濕疹問題，自己又有戒口，情況好咗，雖然醫生話可能生之前會出多一次都未定，自己好緊張，但o依家食到多啲嘢，可以少食多餐咁，前後重咗成10kg。」澤鋒說：「佢啲口味轉變咗小小，呢期鍾意食煎餃、小籠包嗰啲。（你做跑腿去買？）我盡量都自己煮，健康啲，怕有味精，不過有時都會照出去食嘅，大肚婆心情都要顧，一餐半餐就無所謂，日日就唔好，要調節啦！」



B女乳名「小黃妃」



麗麗即踢爆澤鋒疑患產前抑鬱症，不論是她的飲食，各方面都變得好緊張，「佢都似有產前抑鬱多過我，我哋有好多嘢擔心，始終係第一次，BB出嚟唔知會係點呢，咩都會好緊張。佢除咗我飲食，我着得少衫佢又會問，仲唔畀我一個人出街，我去產檢佢調晒工作都會陪我，o依家佢咩都好緊張呀！我反而要疏導番佢情緒，成日提佢唔使咁緊張。」澤鋒點頭認同，「係呀！我有好多嘢諗，每日都同BB講嘢，雖然唔知佢出嚟知唔知㗎！」麗麗笑指：「佢可能覺得你煩，哈哈！」澤鋒續說：「我都怕佢覺得我煩，但唔同佢講唔得，佢成日踢到媽咪呢，我叫佢唔好踢咁多下啦！佢又真係會停㗎喎！佢除咗朝早起身踢，下午三、四點都會踢一陣。」



這對緊張父母，幸好已幫BB的用品準備得七七八八，麗麗說：「好在啲朋友會提議我哋準備啲咩，所以唔會買太多多餘嘢，o依家買嘅都係必需品。不過奶粉、尿片嗰啲暫時未有贊助，希望嚟緊會有就好啦！因為我係乙肝帶菌者，醫生叫我只好頭一個月餵人奶，怕BB之後冇抗體會傳染到，雖然得一個月我都堅持餵吓人奶，希望爭取多啲親子機會，好似我想順產咁，都係想感受吓生產過程，但醫生都係唔建議，所以我哋仲掙扎緊。」講到改名，澤鋒話待B女出世後會請高人幫手，免得自己改錯名，但乳名已有，麗麗說：「『小黃妃』，因爸爸姓黃，妃就想佢高貴啲，多人寵啲，加個小字冇咁大壓力。」澤鋒補充說：「用『妃』因為今次係己亥年。」



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 化妝：Momo 場地：ben studio