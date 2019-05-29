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梁詠琪加盟環球唱片 再戰樂壇

2019-05-29 列印
■GiGi對再戰樂壇都心急，最近頻晒錄歌相。
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　　梁詠琪（GiGi）4歲混血女兒Sofia精靈可愛，近年放較多時間相夫湊女，已逾10年沒簽約香港的唱片公司，盛傳她歌癮發作將加盟環球唱片，最近更頻頻在社交平台上載於錄音室錄音照露玄機，昨天謎底宣告解開，環球亦發通告將於本周五（31日）舉行梁詠琪加盟發佈會。

　　環球對GiGi加盟回應謂：「GiGi形象一向好，佢都好耐冇同唱片公司合作！所以我們想跟GiGi合作好耐。我哋上上下下都非常期待！而且好快有新廣東歌推出！」

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