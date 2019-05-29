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阿佘44歲生日 Bobby送祝福

2019-05-29 列印
■Bobby曾為阿佘搞生日會，好有愛。
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　　佘詩曼昨日44歲生日，由於年年有「七魔女」湯盈盈、姚樂怡、周家蔚、文頌嫻、梁靖琪與鍾麗淇為她舉行生日會，不愁寂寞。

　　除呢班好姊妹外，融洽似兄妹一樣的歐陽震華（Bobby）已經連續8年，從不間斷向阿佘送上生日祝福，原來兩人自早年因劇集《洗冤錄》、《法證先鋒》等結緣，Friend到今時今日，上年阿佘生日，身在江西的Bobby特別趕返港為她慶生。而壽星女昨日發文表示好享受現時人生，看來不急於搵個伴。

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