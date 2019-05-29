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﻿女神崩壞無工開 王敏奕陪阿媽行超市

2019-05-29 列印
■Venus陪阿媽行超市，主力買廚房用品。
■Venus被點名鬧爆後，男友曾國祥曾在ig貼文撐女友。
■Venus在《飛虎之潛行極戰》中戲份好重。
■王敏奕跟胞弟和同母異父的細佬感情好好。
■排隊畀錢時，Venus同家人有講有笑。
■Venus一有時間就會同家人行街。
■Venus揀廚房用品揀得好入神。
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        因為同曾國祥拍拖，所以好多人先知道誰是王敏奕（Venus），27歲嘅佢曾經喺紐約修讀電影及戲劇課程，但佢作品唔多，最新嗰套係邵氏同內地網合拍嘅劇《飛虎之潛行極戰》，電影係零，唔知無工開同佢之前俾Rapper火炭麗琪點名鬧，指佢搞散Rapper同前度男友有無關係呢？

        Venus同曾國祥拍拖5年，拍拖初期已開始同居，早前更搬到貝沙灣居住。單親家庭長大，自小住公屋嘅Venus「脫貧」後依然好孝順，一得閒就接媽媽、胞弟及同母異父細佬去行街，關係好Close，據知曾國祥最欣賞女友夠孝義又唔貪錢。

負責找數

　　日前晚上，Venus同媽媽及大細佬去銅鑼灣時代廣場超市買嘢，素顏帶眼鏡嘅Venus好清秀，佢同媽媽主力睇廚房用品，包括工具同調味料，兩母女有商有量，最後買咗啲切肉工具同橄欖油，排隊找數時，Venus同家人有講有笑，氣氛好融洽。

採訪：梁志明

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