  • 2019年5月29日 星期三
  • 25º
  • 92%
熱門： 李兆基關愛座馮永業高海寧眼角膜

日報新聞 > 娛樂

﻿拍《阿斯達》拍出好感情　宋仲基張東健拖手上台

2019-05-29 列印
■宋仲基、張東健拖手上台，全場爆笑。
■金智媛及金玉彬拍劇成為好友。
Previous Next

　　宋仲基、張東健、金智媛及金玉彬昨日出席新劇《阿斯達年代記》記者會，男女主角拍出好感情，在劇中是宿敵的宋仲基及張東健更拖住手上台，全場笑聲不絕。

　　對於該劇耗資400億韓幣（約2.8億港元）製作，以歷史上從未出現的古文明誕生時期為背景，是否對此有壓力？宋仲基表示，「東健哥在片場是讓我減少壓力的原因，因為我們都會一邊運動，一邊演戲，有他在我就很安心。」

　　宋仲基繼《太陽的後裔》後，相隔三年再重返熒光幕，少談及私生活的他罕有提到老婆宋慧喬，他表示：「婚後拍戲沒有太大變化，心中非常平靜，有安心感。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd