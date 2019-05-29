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﻿無貼千萬嫁鄧智偉　高海寧否認婚訊

2019-05-29 列印
■高Ling強調沒有貼千萬豪宅嫁鄧智偉一事。
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　　前晚，楊明及高海寧（高Ling）為《娛樂大家》節目錄影，對於有報道指她貼千萬豪宅嫁鄧智偉，高海寧笑說：「梗係唔係結婚啦，得啖笑。」

　　高Ling又表示：「大家就當睇咗個故仔，笑吓咪算囉。」當為《婚姻合伙人》宣傳？她笑說：「都係啦，大家笑吓開心吓，就好似睇《婚姻合伙人》咁啦！」高Ling前晚跟楊明同組玩遊戲，她表示有心理準備會墊底，因其他嘉賓好醒，自己蠢少少作平衡，而楊明就自嘲他和高Ling兩個都蠢。
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