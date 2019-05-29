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浴袍Look為賴弘國慶生 阿嬌送「名車」冧老公

2019-05-29 列印
■阿嬌用愛心砌出的保時捷。
■阿嬌同老公穿情侶浴袍慶祝生日。
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　　昨日是阿嬌老公賴弘國30歲牛一，同老公剛結婚一周年的阿嬌知道老公愛名車保時捷，用了一星期時間，以2704塊Lego積木砌出保時捷911 GT3 RS型號作生日禮物。

　　開心收禮的賴弘國於網上貼出與阿嬌的合照，並留言：「謝謝老婆的驚喜，I love you！大家身體健康、平安快樂！」相中可見兩公婆齊穿浴袍，阿嬌更擺出可愛Pose，表現恩愛，以行動粉碎早前內地網傳阿嬌婚後不幸福且處於分居狀態的報道。

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