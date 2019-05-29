﻿老公湊長腿囡囡又陪睇戲 吳君如13歲餅印女 複製母親表情包

月前吳君如和陳可辛嘅囡囡陳是知13歲牛一，君如激罕大晒愛女生日照，兩母女貼頭溫馨合照，倒模一樣呀！日前傍晚，金像導演陳可辛（Peter）化身湊仔公，去金鐘太古廣場湊愛女。踏入少女期嘅「Mini君如」陳是知亭亭玉立，短褲晒長腿吸睛現身，面部表情激似阿媽。其後戴上口罩、密冚星味嘅君如前來會合，一家人再齊齊入場睇戲。



近年娛圈湧現一批踏入青春期嘅超強星二代，除咗有邱淑貞索爆大女沈月、「宇宙最強」甄子丹大女Jasmine、任達華獨女任晴佳和Eason囡囡康堤等等，連影壇夫婦吳君如和陳可辛嘅愛女陳是知，轉眼間都亭亭玉立嘞！當年君如以41歲高齡誕女，其後減產專心湊女。有指君如着重女兒嘅外語能力，阿女精通英語、普通話及泰文等，小學後更每年花過百萬報讀唔同嘅興趣班，培育是知琴棋書畫運動等樣樣精。



陳可辛留港一定落場湊女，仲因為阿女自幼被父母薰陶做咗電影精，君如曾自爆陪女兒睇過5次《玩轉腦朋友》，所以是日family day都係睇西片。日前傍晚6時，先見陳導演獨自由中環蘭桂坊行落港鐵站搭車，一身長褸嘅白髮Peter孭住個啡色bag，輕輕鬆鬆搭一個站就到金鐘。見佢沿途行一邊睇訊息，原來約咗「前世情人」阿女呀！Peter去咗戲院隔離嘅漢堡包店搵愛女。當時阿女一早已同女友人買咗個漢堡包set慢慢歎。乖女一見到daddy即滔滔不絕以英語吹水，講到肉緊皺晒眉，表情包似足星媽君如，尤其一雙眼，同媽咪撞晒樣。兩父女一杯汽水兩份飲外，又食吓薯條，有傾有講廿分鐘才走人。



其後，Peter和愛女分道揚鑣，是知偕女友人去買台式飲品；陳導就去咗間西餐廳坐低歎杯醒神咖啡。未幾，陳導收到電話，原來係愛妻call，佢即訊息埋阿女喺戲院門口集合。然後戴上口罩嘅君如到場join埋老公，隨即買飲品小食入場睇爆笑西片《圓美大盜》。



採訪 : 李權威、梁志明



