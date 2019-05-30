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上原老公護妻失言被炒

2019-05-30 列印
■上原現任丈夫高山和也，被所屬劇團炒魷。網上圖片
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　　日本組合SPEED成員上原多香子，於2012年下嫁音樂人TENN，但TENN兩年後疑因上原出軌大受打擊而自殺。上原去年奉子成婚下嫁舞台劇作家兼演員高山和也，但因形象太差，早前她留言慶祝母親節，竟被網民狂寸害死別人兒子，冇資格慶祝。上原老公高山和也因而動怒，在社交網與網民對罵，並指自殺者父母亦有責任，隨即引來外界批評。昨日他在其社交網宣佈，因自己言論過火，被所屬劇團辭退，他續稱會作深切反省；兩夫妻同告失業。

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