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聲稱親為兒子下廚　栢芝被質疑信口開河

2019-05-30 列印
■栢芝被主持追問時支吾以對。
■有網民質疑栢芝曾否為兩子下廚。
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　　近日內地節目《天天向上》播出張栢芝的訪問，她大談平時會親自為兒子下廚。提到大仔Lucas愛吃中餐，二仔Quintus卻愛吃西餐，故她每日都要煮兩種風格菜式。但當主持張偉追問她兩孩子分別愛吃甚麼菜式時，她卻支吾以對，最後竟指Lucas愛吃白飯，而Quintus愛吃漢堡包，即惹來網民質疑她信口開河，甚至有可能是講大話。

　　有網民就重提栢芝已非首次「隨口噏」，指她去年在內地節目《王牌對王牌》中，透露自己連續睡了16天都沒睡醒；前年她在徐崢主持的《食在囧途》中又自爆每晚要食消夜才瞓得着，愈食愈瘦皆因每天做5至8小時運動。圖：網上圖片

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