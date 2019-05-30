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示範杜德偉品牌時裝　 小春倒米：驚條褲甩

2019-05-30 列印
■小春為時裝騷任壓軸嘉賓。
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　　陳小春前晚在上海為杜德偉（Alex）自家品牌時裝騷任壓軸嘉賓，首次行騷的小春受訪時自爆緊張到標汗：「行之前唔知道要望邊，最後索性昂然大步挺胸行就算，如果冇音樂真係騰呀！」他續稱行完幾分鐘catwalk似唱完半個鐘頭演唱會，「如果台下冇人畀反應點算呢？又驚有肚腩、又驚條褲會甩，哈哈！」Alex即笑言自家衣服不會甩，加上小春身形甚fit，令時裝騷生色不少。

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