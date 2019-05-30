示範杜德偉品牌時裝　 小春倒米：驚條褲甩

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消委會指透明度不足 索償受限制 醫保條款藏魔鬼細節
政府上月推出自願醫保計劃，消委會研究發現市面的個人醫療保險存在三大問題，包括透明度不足、部份條款有魔鬼細節，例如未必承諾終身續保，以及醫保索償有不同限制等。消委會公佈一宗個案，投保人曾入院接受肛門疾病...
2019-05-30
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官媒警告勿低估反制能力 中國擬限制稀土輸美
中美貿易戰有新進展，中國擬限制對美國出口稀土，作為抗美殺着，昨日不少官媒力挺打稀土牌，但有美媒引述專家表示，中國難用稀土反擊美國。 昨日，新華社和《人民日報》發文支持打稀土牌，新華社文章題為《利用中國稀製造產品遏制中國發展，妄想！》，指出「中國願意滿足世界各國對於稀土資源的正當需求」，但再次強調「貿戰沒有贏家，中方不願打，但不怕打，必要時不得不打」。 《人民日報》文章的題則為《美方不要低估中方反制能力》，文章援引研究數據稱，美國是中國稀土的主要買家，美國生產的消費性電子產品、軍事裝備和其他許多產品，都高度依賴中國稀土資源。文章強調，美國想利用中國出口的稀土所製造的產品，反用...
2019-05-30
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反擊特朗普禁令違憲 華為就美封殺興訟
美國封殺華為日前再有新進展，據中央電視台報道，華為於昨日發表聲明，宣佈於在美國向華府提出簡易判決。另外，中國日前在日內瓦舉行的世貿組織市場准入委員會會議上，亦就因此提出抗議，要求美國立即停止有關做法，美國的法院已經受理華為的要求。有新進展 據央視新聞消息，華為已在美國提起訴訟，宣佈華為禁令違憲並禁止執行，華為一方認為美國的禁令法案是違憲。首席法務代表宋柳平發表聲明指，該禁令是「剝奪公權法案」，違反了正當程序，並形容美國禁令是「用立法代替審判」的暴政，美方提出的法案直接判定華為有罪，對華為施加大量限制措施，目的相當明顯，就是要逼華為撤出美國市場，是美國憲法禁止的。華為期望美國...
2019-05-30
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海怡半島三房呎價20316元沽售
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，中原分行經理余煥銳指，鴨脷洲海怡半島21座高層G室，面積886方呎，屬3房套連多用途房間隔，坐向西南，外望全海景，以1800萬成交，呎價20316元，屬市價...
2019-05-30
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內地擬限稀土輸美 相關股熱炒中稀飆24%
中美貿易戰又有新進展，中國擬限制對美國出口稀土，作為抗美殺着。官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，如果美國不斷向中國施壓，中國用稀土作武器反制是遲早的事。受消息刺激，中港股市稀土股熱炒，其中中國稀土（76...
2019-05-30
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南美王中王對決 河床逆戰
河床中場艾斯基柏拉斯奧斯受到不少歐洲豪門關注，其經理人亦透露此子有意外闖。為求增加轉會籌碼，這位二十歲新星勢在周四南美超級盃次回合使出渾身解數，協助球隊扭轉首回合作客落後0:1劣勢，在地頭反勝不擅客戰的帕拉尼恩斯捧盃，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （香港時間周五早上8:30開賽） 今屆南美超級盃是由南美自由盃冠軍河床鬥南美球會盃盟主帕拉尼恩斯，前者首回合十人應戰作客負0:1，為求繼一五、一六年後再奪此項錦標，這支阿甲勁旅今仗回師主場不勝無歸。今戰對主隊中場艾斯基柏拉斯奧斯而言更別具意義，事關他今季各賽事上陣十八次，貢獻一球五助攻後，消息指皇家馬德里、國際米蘭和阿仙...
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Huracan EVO 威力升級
林寶堅尼Huracan EVO新改良版上周抵港「快閃」預覽了兩天，品牌設計總監Mitja Borkert特別從意大利飛到香港，為嘉賓講解硬頂及開篷兩款新車特色。文、圖：彭志揚 這一代Hurac...
2019-05-30
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力爭上位 生B前瞓身打博攞獎 王君馨踢到腳傷 做物理治療
16年，曾被指「戲屎」的33歲王君馨（Grace）憑《城寨英雄》花曼打女一角奪「最受歡迎電視女角色」，一雪前恥。眼見TVB花旦買少見少，人妻Grace當然唔會放過大好上位機會，喺文偉鴻新劇《唐人街》中...
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光影塵尖—— 《再見亦是狗朋友2》
狗狗是人類最忠誠的好朋友，牠們無條件對主人付出愛，也很直接地表達心情。主人與牠們玩樂，牠們會興奮得跑來跑去，開心跳起接住主人拋來的玩具；當主人傷心難過時，牠們又會陪伴依偎在側，舔走主人的眼淚。每一隻狗仔來到這個世界，彷彿有使命去守護一個人或者一個家庭。《再見亦是狗朋友2》就是圍繞着這個課題，向觀眾細說狗狗的好。 來到今集，主人伊雲無奈要與孫女思希分離，故此給予愛犬貝利要好好守護孫女的使命。與上一集一樣，小狗主角貝利經歷多次輪迴，成為不同品種出生在不同家庭，但是最後仍然能夠在芸芸人海裏，找到思希的芳蹤，並且陪伴她成長，與她一起經歷人生喜與悲。 雖然狗仔貝利不斷轉世這設定有點匪...
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馬場浮世繪——潘明輝食頭胡打破悶局
潘明輝自四月十日憑何廄「幸運大兄」贏馬之後，便一直守齋，但昨晚他終於成功打破悶局，憑姚廄「開心有你」食頭胡，賽後當然笑逐顏開，多謝練者姚本輝好關照！ 馬場浮世繪
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