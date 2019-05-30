  • 2019年5月30日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： 逃犯條例劉鑾雄馮永業屯門南延線陳祖光

日報新聞 > 娛樂

兩大豪門9月世紀婚禮 四叔外孫女嫁郭得勝侄孫

2019-05-30 列印
■李敬儀（左二）與男友Jonathan（右一）在慈善場合，與舅父李家誠、舅母李徐子淇合照留念。
■「四叔」李兆基日前退休，盡情享受天倫樂。
Previous Next

　　日前退任恒基地產主席的「四叔」李兆基將於9月嫁外孫女，四叔大女李佩雯的二女兒李敬儀（Vickie）與拍拖三年的新鴻基地產創辦人郭得勝侄孫Jonathan Kwok結婚，兩大城中豪門喜結姻親，據知，兩人的世紀婚禮訂於9月6日及7日假四季酒店盛大舉行。

　　27歲的準新娘Vickie和未婚夫Jonathan不時在社交網放閃，分享拍拖蜜遊合照，也有分享二人一起飼養愛犬的生活照，雖然兩人在名人圈不算活躍份子，也曾拍拖出席聯合國兒童基金會30周年慈善晚宴，Vickie當時亦有將Jonathan跟她和舅父李家誠、舅母李徐子淇的合照上載到社交網。

資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd