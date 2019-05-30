狗狗是人類最忠誠的好朋友，牠們無條件對主人付出愛，也很直接地表達心情。主人與牠們玩樂，牠們會興奮得跑來跑去，開心跳起接住主人拋來的玩具；當主人傷心難過時，牠們又會陪伴依偎在側，舔走主人的眼淚。每一隻狗仔來到這個世界，彷彿有使命去守護一個人或者一個家庭。《再見亦是狗朋友2》就是圍繞着這個課題，向觀眾細說狗狗的好。 來到今集，主人伊雲無奈要與孫女思希分離，故此給予愛犬貝利要好好守護孫女的使命。與上一集一樣，小狗主角貝利經歷多次輪迴，成為不同品種出生在不同家庭，但是最後仍然能夠在芸芸人海裏，找到思希的芳蹤，並且陪伴她成長，與她一起經歷人生喜與悲。 雖然狗仔貝利不斷轉世這設定有點匪...

2019-05-30