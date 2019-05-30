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被租客追問是否收樓結婚　高Ling堅持婚後住老公家

2019-05-30 列印
■高Ling透露，如結婚一定會住老公屋企。
■楊明近日經常孖住高Ling宣傳新劇。
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　　高海寧（高Ling）及楊明昨日到電台做訪問宣傳劇集《婚姻合伙人》，最近兩人宣傳及拍新劇日見夜見，問是否公司想塑造他們做熒幕情侶？高Ling表示網民反應好受落，但只限於熒幕，她否認這句說話是對男友講。

　　對有報道指高Ling貼千萬豪宅嫁鄧智偉，高Ling再次強調沒有結婚計劃，還叫大家不要心急，媽咪也沒有擔心過她嫁不出。她又自爆最搞笑是連租客也問她會否收樓結婚？她叫對方放心繼續住，這層樓是用作投資，沒理由結婚住自己的單位，應該住未來老公的屋企。

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