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新劇獲京香拔刀相助　木村誓奪米芝蓮三星

2019-05-30 列印
■木村拓哉再拍新劇，今次演天才廚師。網上圖片
■鈴木京香相隔12年，再與木村合作。資料圖片
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　　日本男星木村拓哉昨日宣佈落實演出TBS電視台10月份開播的新劇，劇名仍未定，新劇會安排於星期日晚9時的高收視時段播放。劇中木村扮演一名天才廚師，是法國菜專家，在巴黎開設餐廳，更獲米芝蓮兩星，他卻仍未滿足，誓要餐廳成為三星食肆。不過，因餐廳遇上事故，令木村失去一切，在最困難的時刻，遇上由鈴木京香扮演的女廚師，令他從頭開始。

　　木村與鈴木京香於2007年曾合演《華麗一族》，今次二人相隔12年再合作。早前有傳很多女星都怕麻煩不想與木村合作，結果今次找來非一線的鈴木京香，似乎找女主角真有點難度。

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