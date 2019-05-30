﻿力爭上位 生B前瞓身打博攞獎 王君馨踢到腳傷 做物理治療

16年，曾被指「戲屎」的33歲王君馨（Grace）憑《城寨英雄》花曼打女一角奪「最受歡迎電視女角色」，一雪前恥。眼見TVB花旦買少見少，人妻Grace當然唔會放過大好上位機會，喺文偉鴻新劇《唐人街》中博到盡。劇中，Grace由頭打到尾，烈日當空下喪打唔留力，連環旋轉起飛腳，一腳踢到上元秋頭頂，連踢4腳不着地，打到不斷露出打底褲，連元秋都話厲害。Grace拍到扭傷、抽筋要做物理治療，甚至要將「造人」大計押後至明年，她坦言：「好想喺做媽媽前有部代表作！」



王君馨、苟芸慧、鍾嘉欣、李亞男及岑麗香個個做晒人妻，後三者仲做埋阿媽，昔日處女黨員唔係湊仔就做幸福少奶奶，唯獨得王君馨對演戲仲好有火，打得又睇得最有「食力」。因此，監製就安排她考「升級試」，要突破上次喺《城寨英雄》中打剛猛嘅八極拳，改打十二路譚腿，監製話君馨拍攝前要接受十二路譚腿訓練，「踢腿功夫唔單止運用腿部肌肉，仲要練習肌肉力量，難度好高。」



凌空飛踢好有功架



日前33度酷熱天氣警告下，王君馨、陳展鵬、伍允龍及唐詩詠喺外景場地拍攝勇救吳家樂戲份，君馨同八極拳高手元秋第一次交手，雖然秋姐食過「夜粥」，但Grace訓練有素，面對前輩冇怯場，而秋姐都有同佢分享，出拳點樣可以點到即止。兩人拳來腳往，着住度身訂造的吊帶高衩裙，腳踏兩吋半高踭鞋的君馨喺鏡頭前奮力出拳、跳彈、批肘及起腳，打到飛起好有功架，而她凌空飛踢時，晒出41吋修長美腿兼疑似走光。



搣強力膠紙叫救命



君馨的角色除咗不斷打，原來仲有好強嘅感情線。「希望好似《城寨》花曼咁畀到觀眾深刻嘅印象。不過今次冇出『股惑』，只係晒長腿。（飛踢時唔怕會走光？）唔會喇，好安全，因為戲服係度身訂造，套衫係連住條貼身打底褲，入面仲會加多條內褲，有雙重保障。」君馨唔怕走光，最怕搣膠紙。「因為大動作，特別經常要彎身，衫會有虛位，而好多時即學即打即拍，冇時間顧及其他細節，黐膠紙保障自己。但因為太熱，連底底都濕晒，要用黐地氈嘅強力膠紙貼住肩位，呢啲膠紙會扯甩啲皮㗎。」



老公睇慣成身傷痕



君馨仲話拍到埋尾階段更辛苦：「之前跳舞對腳好多舊患，開始拍時用錯力，將紮馬重心落喺腳趾公，加上着住高踭鞋嚟打，又要經常單腿轉身踢，搞到兩腳腳踝發炎，行路都好痛要做物理治療，要包住繃帶去開工。其實拍動作劇都預咗會有傷患，冇嚴重受傷都經已好開心，老公亦習慣咗，每次返屋企見到周身傷患，唯有默默咁同我捽。最慘烈日當空拍打戲，真係好似焗桑拿，全身濕晒，不停流汗，係咁飲水都唔使去廁所，返到屋企沖完涼身體機能仲未cool down，繼續排汗，都有中暑暈陀陀感覺。」講到咁辛苦，但君馨話好值得，因為佢好想喺生B前有套代表作，「最好攞埋獎得到大家肯定，咁就圓我心願喇。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森