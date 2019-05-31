林穎彤恨唱劇集主題曲

林穎彤（Bella）昨日到電台宣傳新歌《忽然又想起你》，她坦言自己是綜藝節目主持出身，擔心大家不適應她的歌手身份，幸好歌曲反應不錯。



問到下個目標是開音樂會定出碟？她說：「未咁快行到呢一步，希望有機會唱劇集主題曲，我曲風抒情啲，處境劇較適合我。」《愛·回家之開心速遞》主題曲因「安心事件」被抽起，問她有機會獻聲嗎？她即說：「我唔係咁嘅意思，只係覺得呢啲風格較啱我聲線。」Bella續稱第一首歌花了半年時間錄音，亦錄了兩個版本，她解釋：「因為我冇得參考，所以公司畀我嘗試多啲，下一首歌就唔可以咁喇。」



