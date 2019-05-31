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Kenny心意灌注《勇氣情歌》 容祖兒：想在你懷中大哭

2019-05-31 列印
■祖兒和Kenny早前在北海道工作互訴深情。
■祖兒將兩人密照放入MV。
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　　容祖兒同關智斌（Kenny）早前去日本拍攝一系列短片，兩人深情對話時，Kenny想起十幾年前曾替祖兒寫了一首《勇氣情歌》。祖兒當時呆晒，無想過Kenny會寫歌畀自己。為報答Kenny，祖兒回港後瞞住對方，抽空入錄音室重新演繹《勇氣情歌》。祖兒版的《勇氣情歌》MV日前面世，祖兒特意將她和Kenny多年來的合照放入MV，好多網民睇完個都話感動到喊。

　　睇完MV的Kenny在深夜發文，留言：「有一年在頒獎禮她給觀眾發出噓聲的時候，想着想着就猛然想起寫勇氣情歌的因由」，但寫完歌後，Kenny有感太唐突，所以最後將呢份鼓勵「心意」藏心底。睇到po的祖兒亦留言話：「這一刻只想在你懷中大哭一場。」

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