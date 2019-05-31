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﻿myTV SUPER 熱爆中日韓劇任睇

2019-05-31 列印
華語劇 《鳳弈》 主演 : 黎耀祥、何泓姍、徐正溪、曹曦文 節目類型 : 緊貼內地點播 播放時間︰5月28日起，逢星期二至四，每日兩集上架(41集) 《鳳弈》的編劇是TVB舊人，有「金牌編劇」之稱的張華標，作品《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》將祥仔推上視帝之位。而祥仔亦在社交平台推介此劇「節奏明快，短短兩集已經峰迴路轉，男女主角都演得出色，千萬不要錯過。」 內容︰東梁年間葉凝芝（何泓姍飾），與第一謀士魏廣（徐正溪飾）的傳奇故事。凝芝入宮為太后壽宴演出時遭到陷害，幸得魏廣相救，自此難忘魏
郎坤(黎耀祥飾)，本為尚官局司正，後成了中侍郎，對皇后好忠心，皇后對他亦有特別情誼。
葉凝芝(何泓姍飾)，本為民間戲團藝女，後入宮為皇后的貼身侍女，因聰明勇敢他的深深吸引皇帝成為妃子，封號凝貴妃。
魏廣(徐正溪飾)，謀士身份，喜歡葉凝芝，數次幫助她在宮中籌謀，後成為元帥。
鄭淑君(曹曦文飾)，皇后，脾氣不好但很善良，欣賞葉凝芝。
韓劇 《愛情香氣》 主演：申成祿、高媛熙、車藝蓮、金旻奎節目類型：緊貼韓國8小時後點播 播放時間：6月4日起，逢星期二、三，每日兩集上架 (32集) 內容：一個中年婦人為家人奉獻了大半生，但最後卻家破人亡，陷入絕望之際，有一日得到了一支神秘香水，之後變成青春美麗的模特兒，與想挑戰愛情卻沒有勇氣，一直畏縮的男人發展「人生第二次」的愛情。
日劇 《集團左遷！！》 主演 : 福山雅治、香川照之、神木隆之介 節目類型 : 緊貼日本點播 播放時間：逢星期一，每星期一集上架(10集) 內容：片岡被指派到蒲田分行當新任行長，但到任當天才知道分行將被廢行，他只需要待到廢行便可以回到本行。人生第一次被指令「不用努力」，同時面對還未得知廢行消息的分行員工，片岡開始反思盲目服從指令是不是好事。
《我要準時放工！》 主演 : 吉高由里子、中丸雄一、向井理 節目類型 : 緊貼日本點播 播放時間：逢星期四，每星期一集上架 (10集) 內容：東山結衣是一個嚴守「一定要準時下班」鐵則的上班族，並抱着「工作不是值得拼命的事」的想法，每日都好享受自己的私人時間。其實結衣有一段黑暗過去，還是新人時曾被上司壓榨，也曾有過一個工作狂的未婚夫。
《非常審查官3》 主演 : 天海祐希、田中哲司、小日向文世 節目類型 : 緊貼日本點播 播放時間：逢星期五，每星期一集上架 (10集) 內容：承接第一二季的劇情，真壁有希子肩負着「絕不會妥協的專業審查官」的稱號，和其他審查官一起與嫌疑犯展開心理戰，看破他們的詭計和謊言，逼使他們招供。
《政壇欺望》 主演 : 崔始源、李宥英、金玟廷 節目類型 : 現已全套上架(36集) 內容：一個騙子唔覺意同警察結婚，之後誤打誤撞成為國會議員。
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        三屆視帝黎耀祥首套內地劇《鳳弈》及由申成祿、高媛熙主演的韓劇《愛情香氣》已登陸及即將登陸myTV SUPER，另外日劇方面就有吉高由理子主演的《我要準時放工！》、福山雅治主演的《集團左遷！！》及天海祐希主演的《非常審查官3》，全部緊貼日本點播，每月只需$148就可盡覽熱爆中日韓劇，加上全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集、娛樂、兒童、動漫、新聞財經節目、NBA及英格蘭足總盃等。

撰文：本報記者
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