創立「無膠日」推廣環保 ﻿何林恬兒欣喜食肆紛響應減塑﻿

昨天為香港首個「無膠日」，非牟利環保團體EcoDrive聯乘非牟利青年組織「香港新活力青年智庫」，舉行「無膠日」成立日暨夏永康與60位香港藝人之「不要膠下去」 攝影展覽。EcoDrive聯合創辦人的何林恬兒（Emily）、汪詩詩、劉清儀等出席外，謝玲玲、郭富城，楊千嬅，葉德嫻等也現身鼎力支持！本報記者



EcoDrive聯合創辦人何林恬兒昨日表示，該會由11位媽媽級成員創辦，希望保留好的地球給下一代，並由自己出發去做第一步響應環保，她的父母、嫲嫲及丈夫何正德也受她感染，又謂讀大學時曾創辦環保組織，她說：「我兒時好鍾意海洋動物，塑膠進入海洋會好有影響，直至生小孩後就更多關注，每次吃一樣食物，他們開不開心或將來，相信每位媽媽都好緊張，仲緊要過自己的生命。」



談到可有將環保意識教導家中的小朋友，Emily直言要身教，因為兒時的印象特別深刻，當做過一次就會變成習慣。對於發起香港首個「無膠日」獲得不少食肆響應支持，Emily直言出乎意料之外，獲得很好反應，亦有很多食肆主動聯絡，問及往後如何繼續支持，令她感到非常開心，經過今次活動亦獲益良多。



城城千嬅撐環保餐具



「不要膠下去」攝影展覽於昨日起至6月2日，假銅鑼灣希慎廣場中庭舉行。甚支持環保的郭富城表示，他每日的早餐菠蘿包的包裝會用上一次性膠袋，「我會改用可重用食物盒盛載食物，及用咖啡壺買咖啡走塑，從自身開始履行環保責任！」上月成為兩女之父的城城更透露，幼女「二寶」（乳名）仍未定中文名，英文名則為Charlotte。



楊千嬅亦坦言，自兒子出世後開始注重環保，開工會自備餐具和水樽，「我亦鼓勵小朋友由家中做起，多用玻璃器皿裝載食物。」



