﻿結婚18年 老婆唔使做家務 「寵妻狂魔」吳鎮宇撇囝 二人世界

58歲嘅吳鎮宇，自14年同阿仔Feynman(吳費曼)拍《爸爸去哪兒2》爆紅後，早前二人又合演鎮宇自導自演嘅新片《轉型團夥》，父子檔長搵長有。而多年嚟，鎮宇愛妻王麗萍樂於做其背後嘅幸福女人，完全唔使做。日前下午，喺北京工作嘅鎮宇返港幾日，撇甩囝囝約咗低調老婆去銅鑼灣拍拖shopping。結婚18年老公都一條心，鎮宇嫂平日只係得一份job就係專心湊仔，唔怪得48歲嘅佢keep到凍齡啦！



嚟緊8月，吳鎮宇將跳上舞台，孖王菀之、袁富華等合演港版著名百老滙愛情音樂喜劇《First Date》。日前下午5時，佢就抽空陪愛妻拍吓拖，先見密封靚仔樣嘅佢獨自現身銅鑼灣潮店睇衫，唔啱心水就轉入另一間潮店。呢次鎮宇落足心機慢慢揀，仲趁無乜人除下口罩唞唞氣，未幾又打吓電話，似乎大把時間咁。



逗留15分鐘，人夫揀咗兩件衫埋單，其愛妻王麗萍亦較啱timing前來會合，之後兩公婆恩愛拖手打的離開。四眼素顏吳太打扮好樸素，婚前在新加坡做model嘅佢98年與鎮宇喺香港一間disco一見鍾情，二人01年先在夏威夷搞咗個海邊婚禮；翌年底再在泰國舉辦婚禮。婚後，人夫落order，老婆乜都唔使做由佢養。早年《爸爸2》，極低調嘅吳太激罕亮相節目，仲話首次為丈夫下廚煮蛋炒飯，可見多年來被老公錫到燶。



素顏吳太 藥房掃貨



另一日，鎮宇唔見影，鎮宇嫂就偕兒子帶埋外傭，展開平日嘅湊仔生活。鬈起長髮、打扮師奶嘅王麗萍着拖鞋攬囝囝現身銅鑼灣一商場。10歲Feynman瘦咗又高咗，兩母子沿途有傾有講，外傭就拖住車仔跟尾。呢日，吳太shopping意欲好強，喺商場買咗幾袋名牌朱古力，再去銅記嘅藥房大手入貨，買咗多款保濕面膜，目測起碼有十盒。唔使做又咁勤力敷面，唔怪得吳太皮膚滑溜，keep到凍齡啦！最後吳太帶星級阿仔貼地搭港鐵返家。



採訪 : 梁志明