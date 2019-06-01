台灣相睇未合眼緣 ﻿陳煒心急拍拖﻿﻿主動識男仔﻿

昨日，陳煒、洪永城及楊明等出席新節目《如果這樣生活》記者會，煒哥表示在台灣求姻緣有難忘經歷，就是參與兩場相睇活動，她與競爭對手也打扮得花枝招展，但過程令她尷尬，而且覺得參與男士的質素麻麻。







煒哥笑言可能監製覺得她需要愛情，工作辛苦多年畀機會她尋找愛情。問她有沒有可發展對象？她說填表時所寫的條件都配對到，還交換了電話，可借欠眼緣，感覺好怪所以沒有回覆，她發現自己不是需要有條件的人，而是需要有緣人。



問到會否接受長距離戀愛？煒哥表示遇到心儀對象會排除萬難，坦言自己也心急，明白緣份不會送到屋企，因此要主動多出街結識異性。另外，已第二次到西藏的洪永城說今次經歷比上次更難忘，每晚打坐望著布達拉宮，感覺氣場好好。打坐時是否想住女友梁諾妍？他笑笑口說沒有想才令自己心境平靜。



