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劉子千棄父姓改名章立衡

2019-06-01 列印
■自小跟母親家人生活的劉子千跟爸爸關係一直麻麻。
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　　台灣名音樂人劉家昌跟前妻甄珍年前鬧爭產風波，劉家昌三度告甄珍，還公開大罵兒子劉子千是「畜生」，更指他的音樂無人聽，父子關係缺裂多年，直至去年3月，兩父子突然開記招宣告和好，劉家昌聲稱不再告甄珍。但最終劉家昌指甄珍說謊，反口再告前妻。

　　近年參與Netflix製作的首部華語電視劇，在演藝圈重新出發的劉子千在社交網顯示已改名「章立衡」（小圖），不再跟父親姓，改為跟媽媽甄珍（原名章家珍）姓。有報道指甄珍對兒子改名表示尊重。

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