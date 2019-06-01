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姚子羚遭爆料者咬住唔放

2019-06-01 列印
■姚子羚不斷被爆料者中傷。 資料圖片
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　　日前姚子羚被爆戀上模特兒蔡宛珊（Sarika）前夫Raymond，爆料者更發放多張照片，包括牀照。之後姚子羚跟Sarika先後作出回應，Sarika多次強調前年已跟Raymond分居，故子羚不構成「搶人老公」。

　　但聲稱是Raymond二奶的閨蜜又爆料及公開姚子羚跟前男友Raymond的情侶牀上自拍照，以及數段經剪接的錄音，內容是姚子羚談及Sarika。Sarika昨日重申，跟Raymond分開已久，目前最重要是向前看，事件相關人士都是受害者，希望盡快告一段落。

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