但聲稱是Raymond二奶的閨蜜又爆料及公開姚子羚跟前男友Raymond的情侶牀上自拍照，以及數段經剪接的錄音，內容是姚子羚談及Sarika。Sarika昨日重申，跟Raymond分開已久，目前最重要是向前看，事件相關人士都是受害者，希望盡快告一段落。
姚子羚遭爆料者咬住唔放
但聲稱是Raymond二奶的閨蜜又爆料及公開姚子羚跟前男友Raymond的情侶牀上自拍照，以及數段經剪接的錄音，內容是姚子羚談及Sarika。Sarika昨日重申，跟Raymond分開已久，目前最重要是向前看，事件相關人士都是受害者，希望盡快告一段落。
上水屠房 銷毀4700豬 梅州發瘟豬來襲
本港一個月內發現第二宗非洲豬瘟。昨早上水屠房有一隻來自廣東梅州的豬隻死亡，當局化驗其屍體，證實帶有非洲豬瘟病毒。漁護署指上水屠房已受病毒感染，要即時停止運作。屠房內約有四千七百隻豬預料被銷毀，今天市面...
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報復美國停向華為供貨 中國反擊列美企黑名單
針對美國全面封殺中國電訊製造商華為，中方部署強力反擊。中國商務部昨天宣布建立「不可靠實體清單制度」，把「對中國相關產業造成實質損害，對國家安全構成威脅或潛在威脅的外國企業組織或個人」列入清單，並採取「必要措施」，具體措施近期公佈。這意味所有根據美國禁令拒絕向華為供貨的美國企業，都可能被報復。 外交部發言人耿爽昨日稱，美國是中美貿易談判停擺的「罪魁禍首」。中國今日開始正式提高總貨值四千七百億人民幣美國進口貨的關稅，而中國宣佈將建立「不可靠實體清單制度」以捍衛公平的貿易環境。耿爽強調，談判能否取得進展很大程度上，取決於美方態度和誠意，只有在平等相待、相互尊重的基礎上，磋...
2019-06-01
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深入了解魔法世界觀 哈利波特推四本新電子書
《哈利波特》官方網站Pottermore宣佈，六月二十七日起將推出四本新電子書，以更顯淺易懂的方式，帶領魔法迷深入了解整個《哈利波特》的世界及歷史。 四本書名分別為《穿越符咒學與黑魔法防禦術（A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts）》、《穿越魔藥學與藥草學（A Journey Through Potions and Herbology）》、《穿越占卜學與天文學（A Journey Through Divination and Astronomy）》與《穿越魔法生物照顧辦法（A Journey Th...
2019-06-01
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杏彤苑廣闊大廳顯空間
西半山是港島傳統豪宅區，其中寶珊道居住環境寧靜，今次帶大家參觀杏彤苑目前僅有的放盤，實用面積1216方呎，單位附有靚裝，並改動間隔以增大廳堂空間，外連露台遠眺西區海景。 杏彤苑屬單幢式住宅，於1989...
2019-06-01
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恒指失守二萬七 五月慘瀉2798點
「五窮月」收官日，恒指二萬七大關淪陷，全月慘瀉2798點，為去年十月以來最大單月跌幅，亦是全球主要股市中跌得最傷。中美貿易爭端白熱化，傳中國擬限制稀土出口至美國，加上內地PMI數據遜預期，港股先升後跌，恒指收挫213點，造26901點。市場交投氣氛積弱，大市成交841億元。恒指全周走低452點，連跌第四個星期。 內地股市走勢反覆，上證指失守2900關口，收報2898點，跌0.24%；深成指數收報8922，降0.23%；兩市成交合計縮減至4375億元人民幣。單月計，滬指已跌5.84%，連跌兩個月。外資持續於A股流出，全月有536.7億元人民幣淨流出，創滬深股通開通以來最大單月...
2019-06-01
- 內地擬限稀土輸美 相關股熱炒中稀飆24%
- 京東推香港618購物節
- 美未將中國列匯率操縱國 促避免人民幣持續疲弱
- 太興招股集資9.5億 券商減免按金促銷
- 乘車系統創新 九成港人受落 近期乘車安全及乘車私隱等問題，愈來愈受到市民的關注。而Visa最近一項調查發現，港人關注交通安全、數據安全及私隱，並對能優化乘車體驗的創新技術持開放態度。當中，乘客重視交通安全和網上個人資料私隱，多於方便程度和價格水平。
- 中銀航空租賃 提升空巴比例
- 中環IFC外望——Eric Kwok現身新股記招？
- 下半年遞上市申請 集資1560億 傳阿里「回歸」來港第二上市
- 美股假後復市挫237點
- 四叔恒基五千億王國 交棒兩公子打理
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專剋熱刺 歐聯英紅
利物浦連續兩年殺入歐聯決賽成為球壇新貴，領隊高普比喻球隊已由一位農村姑娘變成超級模特兒，今晚志矢在馬德里的萬達大都會球場，擊敗同樣來自英超的熱刺，成為全球焦點。再者本季聯賽領紅軍雙殺熱刺的前鋒羅拔圖法明奴亦傷瘉復出，勢可領軍封王。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 近十場各賽事豪取九勝一負的利物浦，連續兩季躋身歐聯決賽，領隊高普比喻道︰「利物浦已經由一位農村女孩，變成超模。今仗是全球唯一注目的比賽，希望可以在全世界面前贏出。」而球會主席湯姆華拿亦滿意高帥功績，願意給予這位德國教頭長期飯票，勢令他更有動力。 法明...
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抵價搶購潮袋
夏日換季當然要有新配飾，潮牌Select Shop Twist於即日起推出夏日減價優惠，多款精選潮袋以低至三折發售，最便宜數百元已有交易，可以買個痛快。文︰Angel部份圖片︰陳鐵剛髮型︰HH Sal...
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加盟環球「永結同心」 梁詠琪以家人為重 嚴選工作謝絕性感
梁詠琪（GiGi）相隔10年再簽唱片公司，與環球簽約發行一張收錄10首廣東歌的專輯、為期三年。已成賢妻良母的GiGi不單止錫住老公，還為了四歲的女兒Sofia嚴選工作，謝絕性感，連昨日大會原安排有一個...
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巴士的點評——美翻炒舊劇本，隨時害死香港
中美貿易戰愈打愈烈，前大摩策略師、現任耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）分析中美貿易戰的狀況，話極似一九八○年代美日簽訂《廣場協議》前後。羅奇斷言，美國今次未必會贏。 羅奇說，一九八...
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馬場浮世繪——勞愛德七月正式掛靴
經過好幾次延期之後，現年五十七歲的南非老將勞愛德昨日終於宣布，將在七月十三日賽事完畢後正式掛靴。勞愛德表示日後將有更多時間陪伴家人，而且兒子Jaden預計在八月初便會正式出道策騎出賽，自己可以有更多時間從旁指導。目前勞愛德在澳洲昆士蘭省騎師龍虎榜上居前領位置，頭馬拋離次名位置的對手三十二場之多，所以極可能在掛靴後，仍然能夠第四度在該省封王。 馬場浮世繪
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