﻿加盟環球「永結同心」 梁詠琪以家人為重 嚴選工作謝絕性感

梁詠琪（GiGi）相隔10年再簽唱片公司，與環球簽約發行一張收錄10首廣東歌的專輯、為期三年。已成賢妻良母的GiGi不單止錫住老公，還為了四歲的女兒Sofia嚴選工作，謝絕性感，連昨日大會原安排有一個半祼猛男向她送權杖，為怕女兒看到，GiGi要求猛男着番件透明上衣。



梁詠琪（GiGi）昨日舉行《環球歷險記》記者會，宣佈正式加盟環球唱片公司；為隆重其事，大會特別安排GiGi打扮成灰姑娘、穿上單肩粉藍色閃石公主長裙，與兔先生、鐵皮人及着透明上衣的半裸國王上演短劇。三位卡通人物分別向GiGi送贈玻璃鞋、權杖和愛心；喻意家人、伯樂、工作夥伴和歌迷一直以來對她的愛和支持。



呻老公身材唔夠Fit



GiGi與環球唱片董事總經理黃劍濤（Duncan）進行簽約儀式及切巨型蛋糕慶祝時，她笑言像在切結婚蛋糕，還笑着要工作人員向尷尬到流晒汗的Duncan遞紙巾，司儀即「食住上」祝福「一對新人」在音樂路上「永結同心」，全場爆笑。



自問不再適合扮公主



當GiGi受訪時被問到現場的外籍猛男國王與老公Sergio，誰較靚仔？GiGi笑道：「國王較大隻，至於靚仔方面就無得比較。（何不讓老公親身上陣？）他不夠Fit，我又錫住他，不忍心要他操肌，就讓個有胸肌型男解決件事。原本大會要國王穿『國王的新衣』，但女兒一定會睇到張相，不想模特兒是無上裝半祼，才安排模特兒穿透明上衣。（自己也會減少性感示人？）今後發表的作品，不管是音樂或電影的主題，都會小心過濾，要自己和小朋友都能接受，因不想女兒會覺得我有雙重標準，太大膽的工作的確不會做了。」



GiGi透露今次與環球簽約發行一張收錄10首廣東歌的專輯、為期三年；至於何以相隔10年再簽唱片公司，她表示是希望有團隊幫忙處理幕後和宣傳等事直，自己不用那麼攰，時間可以分配得更好。GiGi謂：「我已踏入人生另一階段，不再適合做公主或太多慘情歌，才會推出這首《再見灰姑娘》，希望今後的作品都能帶給大家正面、溫暖和希望，因此新歌主題將以童話故事作藍本，並以成人角度出發，很適合現在自己的身份。」她又笑稱：「公主現要讓給女兒做，她看到我這身Cinderella（灰姑娘）打扮即雙眼發光，大讚條裙好靚，女兒都聽過新歌讚好聽，亦認得出係我唱，小朋友說話很真的。」