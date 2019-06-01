﻿嗌男友做「老公」 馮盈盈等做醫生老婆

馮盈盈昨日以一身型格Look到馬鞍山出席活動，剛剛從荷蘭拍攝節目《荷蘭好玩》回港的她，直指當地風景好靚，問當中可有性感相？她笑言：「係骨子裏的性感，我與麥明詩有到當地夜店體驗夜生活，亦有同一位從事幾十年性工作者的妓女做訪問，令我眼界同包容都開放咗好多。」



盈盈遠在荷蘭仍與男友「寶寶」保持密切聯絡，雖然當地靚仔很多但沒有心動，她笑說：「好多都190cm高，大家係不同的eye level，我高攀不起呀。」提到曾公開表示叫男友做「老公」，盈盈笑言是一個較甜蜜的稱呼，但暫不會正式成為老公，她笑說：「佢下星期有一個專業醫生資格試要考，若果唔及格就冇機會，希望大家幫佢集氣啦。（以醫生太太為目標？）希望佢以馮盈盈老公為目標囉，咁講好似有啲自大。」