﻿拖謝偉俊現身 白韻琹對答如流

「盡訴心中情基金」創辦人白韻琹與另一半謝偉俊（John）昨日出席耀中幼教學院教育設施開幕禮，雖然有傳白韻琹患有腦退化，不過見她行路健步如飛，接受訪問時更對答如流，打破傳聞。以基金撥款支持該學院教育設施落成的白韻琹，表示一切由謝偉俊安排，又認為小朋友讀書學術或玩耍也是最重要一環，覺得只是出點綿力。



談到身為才女的她，可想教育下一代？白韻琹坦言每個小朋友有不同天份，只要好好學習同觀察會有好多意想不到的收穫。問到可會擔任客席教師教小朋友？在旁的謝偉俊笑指白韻琹可做客席學生時，白韻琹即謙稱沒有資格，不過可跟小朋友一起玩。至於由基金撥款的款項，謝偉俊則謂數字不要講，總之足夠。