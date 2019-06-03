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﻿姜濤傷眼肚：有疤有魅力

2019-06-03 列印
■Anson為表歉意，會親手替姜濤敷冰。
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　　Mirror昨日到中環出席活動，吸引了大約二百位「鏡粉」冒着猛烈陽光到場支持。

  演出期間Anson Lo（盧瀚霆）手持的咪牌不慎打到姜濤左眼肚位置，好彩姜濤的左眼肚只有輕微瘀腫，姜糖們不用擔心。

　　在後台消毒完及補妝後才接受訪問的姜濤稱，還以為有流血，問他怕不怕破相？姜濤笑稱，不要緊，還年輕很快會康復。他說︰「男人要有傷疤，才有男人魅力。」而姜濤幫Anson講好說話，「係我行錯位先受傷。」在旁的Anson Lo稱，也不知自己撞到他，應該是無情力撞到。
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