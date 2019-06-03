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﻿溫布萊開騷創紀錄 BTS被封「21世紀披頭四」

2019-06-03 列印
■原本BTS只演出一場，但反應熱烈，所以加開一場。
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　　世界級天團防彈少年團（BTS）上月展開「LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF」體育場巡演，在美國唱足一個月後於6月1及2日（英國時間）巡到去倫敦溫布萊球場，兩場共吸引12萬ARMY（BTS歌迷稱呼）入場，門票90分鐘迅速售罄，最重要是BTS是首隊在溫布萊開騷的非英語系歌手，創出光榮紀錄。

　　英國地標Tower Bridge為歡迎BTS和全球ARMY打上紫色光。而開Show前，過千ARMY聚集在Piccadilly Circus觀看BTS的廣告癱瘓該處交通。BTS在演唱會中唱足24首歌，尾聲成員Jin更向英國傳奇樂隊Queen已故主音Freddie Mercury致敬，學Freddie叫ARMY跟他哼出「ay-oh」。在記者會中，成員都指能在溫布萊開騷感到相當榮幸，對被稱為「21世紀披頭四」，成員表示︰「這是一個很大的榮幸，因為披頭四是我們十分喜歡的樂隊，但亦會感到負擔。我哋要更努力，希望能以『21世紀嘅BTS』佔一席位。」
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