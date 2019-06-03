擅演惡人角色 69歲李兆基癌病逝

在電影中演活惡人和黑幫人物的李兆基，與黃光亮、何家駒及成奎安被影迷封為「港產片四大惡人」。早前曾透露患癌的李兆基，昨因肝癌擴散致肺部搶救無效於醫院病逝，終年69歲。



李兆基曾中風，身體情況一向不好，多年健康檢查相安無事，惟去年尾檢查後確診肝癌，他受訪時曾說：「醫生只說，照到肝臟有粒很大的腫瘤，唉，我都沒有氣問醫生。」之後他亦有問醫生尚有幾耐命，醫生說不能預計，「但不做手術的後果，就是死得！」對於生死，他看得十分豁達，「我已經很滿足，69歲才有肝癌，是不是已經好好？我覺得無關緊要，長壽只會更辛苦。」



今年3月，李兆基與拍拖30年的女友在家中結婚，由律師主持婚禮，李兆基的好朋友、同為前「慈雲山十三太保」成員、現為傳道人的陳慎芝任證婚人。圖：資料圖片



