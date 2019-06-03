﻿謝賢做外公：唔好問咁多 謝婷婷秘密誕女 生父成謎

神隱一年的謝婷婷昨日突然在社交網站上載一張BB小手的相片，並宣佈誕下女兒已100日大，但未有透露生父是誰。榮升外公的謝賢（四哥）對大家的祝賀表示多謝，但暫不清楚女兒產後的近況。當追問到可有見過BB時？四哥說：「唔好問咁多嘢，呢個係我家事，我開心就得O架啦！」



現年36歲的謝婷婷已有一年未在港公開露面，昨日她於社交網上載一張BB小手的照片，並宣佈誕下女兒已經100日。她留言：「You are my brightest light.」婷婷突公開喜訊，圈中好友鍾嘉欣、丁子高、鄭欣宜與吳雨霏等紛紛留言送上祝福。



婷婷對上一次出席公開活動已是去年5月，就連她有份演出的電影《歐洲攻略》首映，以及父母謝賢、狄波拉及兄長謝霆鋒吃開年飯也沒有參與；「失蹤」一年的婷婷，曾傳過有喜的消息。不時於社交網分享近況的她，去年8月與欣宜同遊溫哥華拍照時似刻意以手袋遮肚，牆上印有「#itslovebaby」字眼，似暗示期待BB來臨的心情。



婷婷去年11月亦曾上載一張在外地街頭拍攝的照片，照計當時她已懷孕四、五個月，難怪穿上長褸刻意遮掩懷孕身形。婷婷三個月前就上載了一張大頭照，未見身形，但她留言要學習做一個「更好的我」，似意有所指。



曾與「鷹眼」傳緋聞



婷婷昨日公佈誕女消息，卻未有透露生父身份。婷婷與荷里活影星「鷹眼」謝洛美維納在2016年傳過緋聞，女方受訪時多次暗示疑幻似真「戀情」，但男方翌年中，表明兩人沒有拍拖。有網民昨日仍猜測，「鷹眼」可能是B女的爸爸。不過，「鷹眼」昨日於社交網站上載一張泳池家庭樂相片和留言，未有提及婷婷。



此外，婷婷最令人印象深刻是與安志杰的一段情，對於舊愛誕女，安志杰大方送上祝福，他說：「做媽咪是件開心事，祝她每一日都過得幸福，快樂！」



至於榮升外公的謝賢，接受電話訪問時，對大家的祝賀表示多謝。問到女兒產後的近況？他表示暫時不知。追問可有見過BB？他說：「唔好問咁多嘢，呢個係我家事，我開心就得O架啦！」另外，霆鋒透過經理人霍汶希表示，不回應婷婷誕女事宜，而婷婷好友鄭欣宜就表示祝福婷婷和BB平安、身體健康。



本報記者