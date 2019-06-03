城城拖妻女出遊幸福滿瀉
IT專家斥侵犯私隱 申美國簽證 須報社媒帳戶
美國為了反恐，不斷出招阻截可疑人物入境。由上周五起，美國要求申請入境簽證者，必須提交過去五年使用過社交媒體帳戶的名稱包括港人常用的facebook、Instagram、Google+、YouTube、...
2019-06-03
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強調台灣是中國不可分割部份 國防部長：維護領土完整不惜一戰
到新加坡出席香格里拉對話會的國防部長魏鳳和，昨日在會上發表演講並回答了二十多位記者的提問，談到台灣問題，他強調台灣是中國領土，為維護領土的完整，不惜一戰。當他被問到三十年前的政治風波，他認為當時軍方的決定正確。 亞洲安全論壇正在新加坡舉行，而與會的防長魏鳳和昨日就不同的問題發表了自己的看法。論及台灣問題時，魏鳳和表示，中國不會掠奪別國的領土，而台灣是中國領土不可分割的一部份，中國將會統一。如果任何人包括民進黨與美國有想把台灣從中國分裂出去的意圖，中國會不惜一戰，中國軍隊別無選擇，必會不惜一切代價，堅決維護祖國統一。 魏鳳和亦表達了對六四事件的看法，他表示事件已經過去三十年，...
2019-06-03
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征喜馬拉雅山脈 八人失蹤恐遇難
繼十一人在攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰期間死亡後，印度境內喜馬拉雅山山脈楠達德維山東峰也發生登山者失蹤事件，八人生死未卜，失蹤者包括四名英國人、兩名美國人、一名澳洲人及一名印度人。 這八人五月十三日開始挑戰登峰，隨後失蹤，至今已一星期，目前生死未卜。一行人當時攀登海拔七千四百三十四米的楠達德維山東峰（Nanda Devi East），被認為是世上最難攀登的山峰之一，失蹤的八人原本屬於一支十二人登山隊，預計十三天能走完的路程，最後只有四人成功抵達海拔六千米的基地營，負責安排此次行程的「Himalayan Run & Trek」於上周五通報印度當局，目前尚不知道八人失蹤時間...
2019-06-03
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杏彤苑廣闊大廳顯空間
西半山是港島傳統豪宅區，其中寶珊道居住環境寧靜，今次帶大家參觀杏彤苑目前僅有的放盤，實用面積1216方呎，單位附有靚裝，並改動間隔以增大廳堂空間，外連露台遠眺西區海景。 杏彤苑屬單幢式住宅，於1989...
2019-06-01
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中美貿戰愈演愈烈 「六絕月」港股料低開
中美貿易戰繼續升溫，港股和美股亦相對顯著受壓，美股杜指上周五晚大幅下挫354點，加上中國昨日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》的貿戰白皮書，強烈批評美國挑起貿易戰，損害兩國及全球利益，央視又說「要打，...
2019-06-03
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高普終圓冠軍夢 王朝號角
高普執教利物浦逾三季，不斷打造陣容，本季還不再堅持重金屬足球，適時改踢務實的防守反擊，成功率隊周六歐聯決賽於中立場2:0擊敗英超勁敵熱刺高舉大耳朵盃，擔任電視評述的摩連奴更預言紅軍萬事俱備，今次封王猶如吹響王朝號角。 甫開賽二十三秒，紅軍左翼沙迪奧文尼傳中擊中敵將穆沙施素高舉起的手臂博得十二碼，沙拿主射中鵠。火速領先後，高普下令中、後場縮後讓出控球權，令熱刺鋒將孫興民和哈利卡尼等無法突破。 三年打造見成果 利物浦全場只有三十五點四巴仙控球率，仍然靠後備鋒將奧歷治完場前埋齋勝2:0，第六度捧起歐聯錦標（連同前身歐冠盃）。高普成功將先後率多蒙特和紅軍連續六次盃賽決賽全敗...
2019-06-03
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台北電腦展 ASUS強陣迎戰
每年一度的COMPUTEX台北電腦展，今年繼續得到台灣廠商力撐，其中ASUS（華碩）可謂傾巢而出，除了雙4K熒幕筆電、手提電競芒及概念電腦底板，還趁展覽搶先發佈30周年紀念版新作，吸引程度可算眾參展商...
2019-06-03
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謝賢做外公：唔好問咁多 謝婷婷秘密誕女 生父成謎
神隱一年的謝婷婷昨日突然在社交網站上載一張BB小手的相片，並宣佈誕下女兒已100日大，但未有透露生父是誰。榮升外公的謝賢（四哥）對大家的祝賀表示多謝，但暫不清楚女兒產後的近況。當追問到可有見過BB時？...
2019-06-03
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慧眼看世界——考試與測驗
有小學由原來「一年三次考試」，突然改為「一年兩測驗及兩考試」，惹來家長在網上討論區發起抗議，希望通過大眾力量影響學校決策。對孩子來說，考試和測驗多，還是無功課壓力較好？答案取決於家長和學校的教育理念是否配合，以及能否兼顧學生的個性和學習傾向需要。 教育界和家長容易墮入兩個極端的思考誤區。教育界會覺得很多家長「怪獸」，多功課多考試會投訴，無功課會投訴，學校升中派位成績不夠好又會埋怨。而家長通常都有二分化的思維，一方認為無功課才能推動學習興趣，另一方則認同「虎媽狼爸」才教出優秀的孩子。 家長很難要求學校改變去配合自己的教育理念，所以最好選擇與自己家教理念一致的辦學團體。其實無論...
2019-06-03
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伊時論事——長江後浪推前浪
對於香港馬圈來說，五月二十五日可說是驚喜連連。 方嘉柏馬房的「川河尊駒」在冠軍騎師潘頓胯下成功衞冕新加坡一級賽克蘭芝一哩賽。 同日南非練馬師霍利時的兒子Luke以十七歲之齡首度攻下一級賽。他在斯高維爾策騎練馬師史奈斯Justin Snaith訓練的兩歲雌馬Miss Florida勝出Allan Roberton Championship，過程緊張刺激。雖然賽後被亞軍賽駒的幕後就末段受阻而提出抗議，但他最終仍能維持勝果，首度問鼎一級賽。 筆者早於二○一七年就曾與Luke及羅理雅的兒子Campbell進行訪問，當時這兩位小伙子已表示希望成為騎師。當然Luke的發展較Campbe...
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