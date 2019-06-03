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﻿城城拖妻女出遊幸福滿瀉

2019-06-03 列印
■方媛上載與城城及女兒到公園的照片，慶祝國際兒童節。網上圖片
■城城與方媛間中會在網上放閃。資料圖片
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　　郭富城自從榮升爸爸後，每次提到兩個愛女都幸福滿瀉。前日「六一國際兒童節」，城嫂方媛罕有於社交平台上載了一張一家三口到公園遊玩的照片，只見城城、方媛和大女Chantelle的三人行背面照。城城戴上cap帽和口罩，與太太一身便服打扮，夫婦一左一右拖着Chantelle的小手，而Chantelle束了小辮子，着上紅色上衣十分醒目，而且好奇地周圍望，照片就未見城城的第二個女兒Charlotte，可能要待她再大一點才帶出街。不少網民看完照片後，都留言大讚：「好幸福！」而隨後方媛亦上載與Chantelle玩的短片，好有愛。
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