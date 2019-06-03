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﻿郎朗娶德韓混血靚鋼琴家

2019-06-03 列印
■郎朗與德韓混血兒吉娜在法國結婚。
■郎朗與吉娜在凱旋門前穿上中式禮服拍婚照。
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　　36歲中國鋼琴家郎朗昨日突在微博晒出九張婚照，留言「我找到我的愛麗絲啦！她是吉娜愛麗絲」，宣佈婚訊。

　　據知新娘吉娜愛麗絲（Gina Alice）現年24歲，是德韓混血兒，四歲開始學習鋼琴，八歲開始在公眾場合進行鋼琴獨奏演出，畢業於漢堡音樂戲劇學院。吉娜與郎朗幾年前在德國柏林相識，作為音樂家同行，二人有許多共同話題，最後發展成戀人，更修成正果結成夫婦。

　　據內地傳媒報道，郎朗於昨日在法國某酒店舉行婚禮，並在凡爾賽宮舉辦婚禮晚宴。而曝光了的婚照是郎朗與新娘在巴黎鐵塔及凱旋門等著名地標拍攝的，有網民更大讚新娘十分漂亮。

圖：網上圖片
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