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SJ粉絲團發聲明 促踢走晟敏強仁

2019-06-04 列印
■強仁因多次醉駕和酒後打人，令不少粉絲心淡。
■SJ昨宣佈下半年推出第9張專輯。
■有粉絲不滿晟敏與金思垠閃婚。
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　　韓國男團Super Junior（SJ），隨着圭賢於上月服完兵役後，結束SJ眾成員先後入伍、長達9年的兵役期，他們將於下半年推出第9張專輯，而成員強仁和晟敏就冇份，皆因強仁曾多次醉駕、酒後打人等，令粉絲心淡；晟敏則因與金思垠閃婚和被指無視粉絲，同樣引發粉絲不滿，兩人將以個人活動發展為主。

　　SJ的官方粉絲團E.L.F昨日更發表聲明，表示在強仁和晟敏退出SJ前，會無限期抵制SJ所有的活動，包括不購買SJ的專輯、不點擊SJ的數碼音樂、不瀏覽他們的社交網站和YouTube頻道等。

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