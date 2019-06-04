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木村勤操扮冷血教官

2019-06-04 列印
■木村昨宣佈演出特備劇《教場》，飾演一名冷血教官。
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　　日本男星木村拓哉繼日前宣佈接拍新劇扮演天才廚師後，昨再公佈為富士電視台開台60周年紀念特備劇《教場》飾演冷血教官，劇中他擁有出色的觀察力和推理能力，儼如名偵探。由於故事以警察學校為背景，木村開拍前特地到真正的警察學校視察，又進行嚴格訓練，他會首次有劍道演出。而劇集將於2020年新春期間連續兩日播放。

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