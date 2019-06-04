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個唱圓滿落幕 ﻿漢洋﻿﻿感激眾友支持﻿

2019-06-04 列印
■漢洋的好友肥媽和黑妹齊擔任嘉賓。
■（右起）小雪、漢洋、羅傑承和譚嘉荃等合照留念。
■范振鋒與漢洋合唱，十分投入。
■漢洋亦邀得吳國敬合唱。
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　　漢洋一連三場《友共情三十載演唱會》前晚在旺角麥花臣場館圓滿結束，漢洋笑指自己「執番身彩」，他解釋因頭場去得太盡，第二日聲帶已出現問題，他即請修女為他祈禱！



　　漢洋當晚邀請了小雪、肥媽、黑妹、范振鋒和吳國敬等上台合唱，並多次在台上感激前老闆羅傑承。最後他獻唱完周華健歌曲《朋友》後，更邀請圈中好友一同上台合唱，場面熱鬧。

　　事後訪問時，漢洋坦言，想不到最後一晚竟是三晚中最滿意的，他再次感激眾多圈中好友到場支持，「頭場去得太盡，第二日聲帶已出現問題，我臨急抱佛腳叫修女幫我祈禱，去到現場放膽去唱，估唔到係三晚之中最滿意嘅。」問到會否再開演唱會？他透露之後忙電影和音樂工作，暫時未有計劃。

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