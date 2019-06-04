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超蓮籲減塑撐保育海洋

2019-06-04 列印
■超蓮鼓勵大家自備容器，減少塑膠物料影響海洋生態。
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　　早前公開與竇驍拍拖的賭王何鴻燊千金何超蓮，將出席本周六舉行的「Run For the Oceans」三公里跑步活動，希望提高大眾對海洋保育的意識。她表示試過出海時被塑膠廢物纏腳，也目睹過在海中有數量驚人的發泡膠粒，所以她呼籲：「香港海洋係屬於大家嘅，希望大家可身體力行支持減塑。」

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