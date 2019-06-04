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被質疑是大話精 栢芝：人言可畏

2019-06-04 列印
■栢芝貼相希望能保持「正能量」。
■栢芝被指在內地節目中大話連篇。
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　　張栢芝近日亮相內地綜藝節目時，透露每天會做不同的菜給兒子吃，但說不出兒子喜歡的菜名。她又說自己從來沒有吃肉，有網民找到栢芝曾食肉的證據，還取笑她是「大話精」，向華強太太陳嵐也在網上發文暗寸栢芝說謊成癮。

　　前晚栢芝在網上貼「人言可畏」四字，似回應近日指控；又貼了一張穿紅灰裙襯藍手套的新相，留言：「正能量」。昨早栢芝再上載一條烹飪短片，親手為兒子烹調食物，似要自證「好媽媽」形象，又留言：「每一天想着每一樣不一樣的餐譜，非常滿足……」

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