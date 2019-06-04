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洪欣張丹峰澳門撐大仔

2019-06-04 列印
■洪欣與老公及女兒到澳門欣賞兒子的演出。網上圖片
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　　洪欣與老公張丹峰傳出因「第三者」畢瀅介入，令婚姻出現危機，張丹峰為「偷食風波」努力箍煲，有傳他送150萬元靚車冧老婆；成功擊退畢瀅的洪欣以勝利姿態，與老公十指緊扣行街購物。

　　洪欣與老公及女兒前晚現身澳門，撐兒子張鎬濂在澳門演出「樂華十周年家族演唱會」。

　　從網民拍到的短片，張丹峰身穿黑色T恤、戴帽和眼鏡，全程照顧女兒，又帶囡囡到小賣部買小吃，彤彤拿着吹氣棒為哥哥打氣。

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