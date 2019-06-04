  • 2019年6月4日 星期二
  • 27º
  • 96%
熱門： 失蹤醃蟹劉德華apm

日報新聞 > 娛樂

華仔個唱補場下周開始換票程序

2019-06-04 列印
■劉德華明年2月補辦早前因病取消的演唱會場次。
Previous Next

　　劉德華在2018年因病失聲而取消的香港七場演唱會，已定了明年2月舉行補場，早前公佈的場次退款期限已完結，接下來將進入「網上登記換票」階段。

持有已取消演唱會場次門票的人士，可於本月10日(下周一)中午12時至8月9日中午12時，到演唱會官方網站https://concert.andylau.com/zh-hant/ticketing/瀏覽相關詳情及條款，並進行網上登記換票。

　　另外，《My Love Andy Lau 劉德華World Tour》將於9月開始在新加坡及馬來西亞開騷，距離上次到當地演出已經相隔十數年，華仔更會將香港演唱會的巨型天幕原裝舞台等搬到當地演出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd