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朴寶英獲光洙送餐車打氣

2019-06-05 列印
■朴寶英拍下認證照，多謝老友支持。
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　　韓國女星朴寶英與人氣綜藝節目《Running Man》的李光洙十分老友，現時正在趕拍在「黃Viu煲劇平台」播映的韓劇《深淵》（Abyss）之朴寶英，日前獲光洙送上餐車打氣，可見友情超好。

　　在《深淵》飾演檢察官的朴寶英一直以嬌小身形見稱，原來她有獨門的Keep Fit秘方，就是謝絕零食、用自己暴肥相做手機桌面，降低食慾、及浸半身浴消水腫，有興趣的女士不妨參考一下！

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