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阿倫拍住六位後輩出新歌

2019-06-05 列印
■阿倫與後輩歌手玩網上直播，宣傳新歌。
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　　譚詠麟（阿倫）前晚偕麥家瑜、趙浚承一起進行網上直播宣傳新歌。阿倫戴紅帽穿黃色T裇，被取笑似捉精靈的「小智」，趙浚承更提議阿倫推出一首《尋找比卡超》，引來全場大笑。

　　阿倫與麥家瑜合唱一曲《某月某日會OK》外，又介紹他與趙浚承的新歌《男人的浪漫》時表示，男人工作以外還要負擔家庭，壓力甚大，呻吓會好些。

　　此外，阿倫這次與六位後輩合作推出六首新歌，除了拍攝MV外，更會製作微電影，類似「歌者戀歌」。

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