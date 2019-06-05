  • 2019年6月5日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 逃犯條例HPV疫苗晾衫智障男童救生員

日報新聞 > 娛樂

太太出Trip 陳柏宇做三日湊仔公

2019-06-05 列印
■Jason打算女兒7歲時送她到加拿大讀書。
Previous Next

　　陳柏宇（Jason）昨日帶同八個月大的女兒Abigail現身商台谷新歌《金草莓》。他表示太太到外地工作三日，坦言首次獨自湊女有信心照顧好女兒，但覺得最難要o氹女兒睡覺。

　　他表示這幾天均會帶女兒一同返工，要帶嬰兒車跟身，又透露曾有廣告商邀請女兒，不過未試過一家三口，但不會抗拒，最緊要有錢賺，他說：「可以要求我做乜，但不可以要求女兒做乜。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd