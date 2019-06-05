狂講無厘頭廣東話 ﻿蕭敬騰﻿﻿望做﻿﻿四大天王經理人﻿

蕭敬騰的《娛樂先生世界巡迴演唱會》香港站將於8月30及31日在紅館舉行，早前他趁舉行東莞站時接受本報訪問，準備第三次來港開騷的他心情興奮，不停學講廣東話，叫他向香港歌迷講啲嘢，竟無厘頭狂講：「小心梯級！」他又講到最想同四大天王合作，不過唔係唱歌而係拍戲，打算在戲中演四大天王的經理人的他，仲好有信心呢套賀歲片會大收O添！採訪：杜淑霞



老蕭話本來去年巡迴演唱開始時，已很想來港了，「因很久沒有去香港開演唱會，上次15年已是4年前了。香港是非常重要的城巿，香港的歌迷朋友也相當熱情，而且香港朋友非常愛音樂，所以香港是一定要來的開演唱會的地方，其實去年已經一直想去香港，但冇時間。（有聽到歌迷投訴嗎？）為甚麼會投訴，我其實常常會去香港……轉機、食東西找朋友，歌迷有時知道我在，也會過來找我。」



被機場廣播洗腦



這次演唱會除有老蕭個人部份，還會與他的樂團「獅子合唱會」一齊現身，「這個騷會呈現最新的我，有去年專輯的歌，也有很多大家喜歡的歌，演唱會最重要都是聽音樂，其他的算是Bonus。」追問他會否唱廣東歌？他即扮呼吸困難再用廣東話，「我講廣東話，唱歌就唔敢呀！我亂講呀！唔得呀！多謝！唔該！」問到在舞台上還有甚麼未完成的夢想，老蕭就覺得舞台應該很單純，不想做太多音樂以外的事，「我不想把自己的騷變成不是以音樂為主，演唱會其實大家是來聽他們想聽的歌，唱唱歌，大家一齊玩，一齊互動。」



講到最想合作的港星，老蕭二話不說就提到「四大天王」，「郭富城大哥也可以，如果他不厭棄，唱歌演戲都可以；劉德華大哥也可以；張學友大哥也可以；黎明大哥也可以。（那就是「四大天王」？）應該很完美，跟他們合作唱歌比較驚喜，演戲應該理所當然，只要他們聚在一起就會哄動。（演甚麼戲呢？）那我當他們的經紀人，一個很懂音樂的經理人，幫他們排行程。（這樣的電影你覺得會收嗎？）會，因為有他們在就會收啦！我就幫他們安排，（即刻經理人上身）『我覺得這樣做更好一點！』哈哈！沒有沒有，發夢可實現了，還應該是部賀歲片啦！」



向來鬼馬的老蕭訪問前已不停學講廣東話，着他跟香港歌迷講幾句，他竟然無厘頭話：「大家好，我係蕭敬騰，小心梯級！」原來他經常過境香港，在香港機場聽這句話聽到洗晒腦。被喻為「雨神」的老蕭，仲即場學多句：「落雨啦！收衫呀！」好鬼玩得。之後他還跟各行業的歌迷講話，不忘說：「特別是錄（機場）那段廣播的阿姨，小心梯級！」



