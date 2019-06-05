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GiGi赴內地宣傳《小Q》 被盲童合唱感動落淚

2019-06-05 列印
■盲童齊獻聲，梁詠琪感動落淚。
■梁詠琪跟導盲犬團體到訪視障兒童學校。
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　　愛狗的梁詠琪（GiGi）日前為主演的新片《小Q》，和導演羅永昌分別到廣州、深圳和武漢展開宣傳。在武漢一站，梁詠琪跟導盲犬團體到訪當地視障兒童學校；其中幾個視障兒童在台上自彈自唱電影插曲《你是我的眼》時，台下全校200名盲童和在場家長齊齊合唱，令GiGi和導演十分感動，忍不住落淚。

　　GiGi表示：「在內地大學，導盲犬示範了避開障礙，不刻意說，學生也沒發現導盲犬原來已經坐在大家中間，大家都很驚訝牠們的乖巧和服從。」

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