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李克勤夢想挑戰做導演

2019-06-05 列印
■克勤希望有機會做導演。
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　　李克勤早前為內地時尚月刊拍攝封面，透過「光、影與自己」的對話。出道三十年，他仍然享受每一次做音樂時產生的暢快新鮮感：「音樂就是我的娛樂，讓我開心的東西，雖然在做音樂的過程中會碰到很多不同難題，但依然因為喜歡音樂而覺得幸運，再難也覺得充滿樂趣。」更說希望未來能成為一名導演：「如果你沒有夢想，就如同人生迷失了方向，享受為目標努力拼搏過程才是最重要的。」

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