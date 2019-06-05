之前Amiee生日與老公陳豪及小朋友到蘇梅玩，曬黑了一點。至於暑假會否出埠？她透露計劃返加拿大，由於小朋友要返暑期課程，所以不會去太長時間。
照顧三子女難分身陳茵媺恨過拍劇生活
之前Amiee生日與老公陳豪及小朋友到蘇梅玩，曬黑了一點。至於暑假會否出埠？她透露計劃返加拿大，由於小朋友要返暑期課程，所以不會去太長時間。
西貢港島東南區暴雨 多區驚現泥濘激流
西貢和港島東昨早滂沱大雨，將軍澳坑口山坡出現小瀑布，大量黃泥水湧上馬路，多部汽車被淹浸。日出康城對出海面被泥水染成黃色。柴灣環翠道與連成道交界及南區石澳道均出現「激流」，汽車如陸上行舟。天文台昨早一度...
2019-06-05
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郭台銘批政府對貿戰盲目樂觀
台灣將於明年一月舉行總統大選，國民黨總統參選人、鴻海董事長郭台銘在周一指中美貿易戰已擴大至全面對抗，且波及其他國家，「修昔底德陷阱」已經出現。他呼籲現屆政府不要過度樂觀及不該偏向美國，以免將台灣推向不可預測的危險之中。 郭台銘指，台灣在中美對抗中位處關鍵位置，如果中美未來走向實質衝突，「台海危機」將會重新定義。歷史上曾出現十六次的「修昔底德陷阱」，有多達十二次導致戰爭爆發。現屆政府盲目樂觀，但事實上外資已有上月開始瘋狂撤出台灣，如果仍不理解中美貿易戰後的意義，台灣只能自生自滅。 他解釋，中美爆發貿易戰後，資金和商品紛紛離開中國，今年第一季美國總進口不變，進口來源國變化就很...
2019-06-05
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獲文翠珊贈《大西洋憲章》副本 特朗普讚英女皇偉大
英女皇伊利沙伯二世日前在白金漢宮內，設宴款待到訪的美國總統特朗普和夫人梅拉尼婭，特朗普祝酒及致辭時，讚揚美、英維持了七十年「珍貴的友誼」及分享「共同的價值觀」，又讚揚女皇是「偉大的女性」。女皇發言時表示，兩國正在慶祝「過去數十年為兩地人民帶來安全及繁榮」的聯盟關係；而首相文翠珊又為到訪的特朗普準備了別開生面的禮物。 特朗普致辭時說：「當我們尊崇我們共同的勝利和遺產時，我們也再一次肯定長久以來令我們團結、邁向未來的共同價值觀。那就是自由、主權、法治、以及全能的神賦予我們的崇高權利。」；而女皇發言時說，英國和美國建立了戰後的國際機制，讓世界各國共同努力，捍衛得來不易的和平，並保...
2019-06-05
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品味特色裝潢 寶馬山花園時尚廳堂簡約柔和
寶馬山花園處於北角半山豪宅地段，環境清幽。是次走訪該屋苑一個細單位，1套房2廳間隔，實用面積571方呎，裝潢以白色為主，配以開放式廚房設計，與及特色燈飾，甚有格調。 由信和發展的寶馬山花園由1...
2019-06-05
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鮑威爾鬆口 保增長可減息 美股急彈逾512點
美國聯儲局主席鮑威爾表示，對減息持開放態度，刺激美股早段反彈，杜指截至昨晚11時上升417點，報25242點，納指升147點報7480點。而歐洲三大股市尾段亦都回穩，尤以德股上升1%最標青。期指夜市升...
2019-06-05
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強陣劍指歐國聯 葡軍四強獻「瑞」
葡萄牙今晚歐洲國家聯賽四強主場迎戰瑞士，將有領軍人物C朗拿度歸隊助陣。配合貝拿度施華在前線分擔入球工作，主隊火力予人信心，尤其對手近三次造訪全敗，故主勝捧得過。（香港開電視77台、有線602、662台周四凌晨2:45直播） 今晚一戰，葡萄牙有前鋒安達施華及中場丹尼路彭利拿分別因傷及停賽未能候命，幸好星將C朗自去年夏天世界盃後，重新開始為國家隊披甲，將聯同貝拿度施華和迪亞高蘇沙等一起攻堅，數胡能力有一定保證。再者，葡軍各賽事近七場三勝四和不敗，近十次作東也錄有四勝六和，近況和主場威力都予人信心。 瑞士對賽輸蝕 瑞士各戰線近五場三勝一和一負，表現也不俗，前鋒施費洛域在歐...
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上海直擊 京劇新氣象
致力推廣京劇的香港振興京劇票房（下稱「振興」），將於10月舉辦大型《京崑粵群星賀國慶》，並邀得著名的上海京劇院演出多齣京劇，非常有睇頭。早前記者隨「振興」前往上海京劇院實地考察，對方表示今次其中一個焦...
2019-06-05
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何猷君甜爆陪未婚妻搵四太飯局 奚夢瑤上圍升CUP 睇BB牀
24歲高富帥、賭王四房孻仔何猷君（Mario），上月中化身白馬王子在母親（四太梁安琪）名下嘅上海尚嘉中心，向30歲名模女友奚夢瑤（小明）跪地求婚成功。當時有傳女方腹部微隆，惹來雙喜臨門疑雲！及後，小明...
2019-06-05
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社論——解「返工」難 靠好老闆
颱風「山竹」襲港之後，塌樹阻路，市民寸步難行，難以即時返回工作崗位。有僱主急於恢復業務，視無法上班員工「曠工」，引起一場勞資爭拗，亦促使港府研究極端天氣工作守則。 政府昨天公佈新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，建議在極端情況下，讓僱員在八號颱風警告解除之後的兩小時，仍可留在安全地方，毋須立即上班，惟守則不具法律約束力，各行業須內部商談，定出適合本身運作需要的安排。 不少僱員在打風並非不想上班，但公共交通未恢復，時間都花在排隊候車。以「山竹」為例，造成的市面破壞，令市民舉步維艱，無法步行往港鐵站，想上班也歎句無奈。 僱主要求僱員風後盡快上班，目的是想爭取生意，但要求僱員冒...
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賽日數據——梁家俊捧場首選
上期五月八日的《賽日數據》又傳喜訊，重點推介馬「酷比哥」和「天賜寶」雙雙報捷之餘，焦點騎師陳嘉熙亦連場上名，再次證明本欄的數據分析好使好用，好易贏餐餸！ 今期焦點騎師是梁家俊，全晚七匹座騎當中，第二場「向前看」、第五場「及時行樂」、第六場「蟲草之星」及第八場「逍遙自在」季內都曾由他拼入三甲，盡顯人馬合拍。特別要留意「蟲草之星」，此駒由上季起曾四次配梁家俊，合共奪得兩亞兩季，次次前列而回，上名率保持百分百，今次人馬重逢，強勁數據有望延續。 至於焦點練馬師，今次要留意方嘉柏，事關佢近期殺得性起，尤其是谷草賽事，近兩次都有頭馬進帳，看來決心趁季尾追落後。其中第八場「綠色有...
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