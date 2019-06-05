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照顧三子女難分身陳茵媺恨過拍劇生活

2019-06-05 列印
■Aimee指老公剛拍完電影，將到以色列拍節目。
■Aimee暑假計劃帶子女返加拿大。
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　　陳茵媺（Aimee）昨日出席活動，同場巧遇劇集監製梅小青，並交流扮靚心得，Aimee坦言希望再與小青姐合作，可是昨日未有時間傾談合作計劃。近日無線重播她有份演出的舊劇《法證先鋒III》，令她相當懷念昔日拍劇生活，表示現正接洽不同電影，雖然想拍電視劇，奈何要照顧三名子女，難抽時間兼顧，除非老公陳豪忙完手上工作可在家湊細路，她才放心再接拍劇集。

　　之前Amiee生日與老公陳豪及小朋友到蘇梅玩，曬黑了一點。至於暑假會否出埠？她透露計劃返加拿大，由於小朋友要返暑期課程，所以不會去太長時間。

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