﻿何猷君甜爆陪未婚妻搵四太飯局 奚夢瑤上圍升CUP 睇BB牀

24歲高富帥、賭王四房孻仔何猷君（Mario），上月中化身白馬王子在母親（四太梁安琪）名下嘅上海尚嘉中心，向30歲名模女友奚夢瑤（小明）跪地求婚成功。當時有傳女方腹部微隆，惹來雙喜臨門疑雲！及後，小明現身康城時，被問到是否有喜？佢似默認甜笑說：「你們怎麼想的，你們開心就好。」日前晚上，本報喺銅鑼灣巧遇小明偕女親友去睇BB牀，當日猷君未婚妻上圍更明顯升cup，加上偶爾摸肚，似足初孕。難怪就快做daddy嘅猷君全程心花怒放，冧笑不停啦！



今年何家接二連三傳出喜事，三房猷啟做咗爸爸、四房大女何超盈宣佈與哈佛學霸男友Thomas Xin訂婚兼有喜，猷君又喺上海浪漫求婚，當晚明顯肚凸嘅奚夢瑤化身馬里奧遊戲中嘅公主，佩戴小皇冠現身，讓馬里奧猷君(洋名Mario)嚟「拯救」。其後，小明亮相康城影展紅地氈，身穿白色蛋糕裙，大騷豐滿上圍兼長腿及美背，但腰間開窿設計被影到擠出贅肉，再度掀起懷孕傳聞。



日前晚上7時，奚夢瑤偕一位闊太打扮嘅熟女現身銅鑼灣利園。小明穿上小背心配深色運動套裝，小背心下上圍由32A升至33C，仲露出一吋事業線，好有睇頭。先見佢放長頭髮與auntie行名店，其間不時摸肚，孕味極濃。其後，兩女喺商場坐低休息，小明突除下外套露出白滑玉背勁養眼。休息片刻，二人轉行童裝樓層，入咗一間名牌童裝店睇BB牀。高妹小明挨在牀邊仔細研究，auntie就摸吓牀仔質料，又睇吓組合櫃，最後拎咗本catalogue走人，然後搭(車立)往酒家搵四太及猷君dinner。



眾人食足逾兩小時，大約10時許，見四太先行離開，未幾猷君拎住袋戰利品陪未婚妻落樓。紮馬尾嘅小明邊行邊玩手機，而猷君則表現好風騷，有愛人喺身邊全程冧笑，又落足嘴頭o氹女，準新人沿途甜望吹水，場面好sweet。最後，兩人等司機接載，再返家繼續二人世界。



採訪 : 梁志明